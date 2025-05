Primo Maggio manifestazione CISL in Sicilia Fumarola | Uniamo le energie contro il lavoro nero

lavoro nero. Si combatte con una cultura della legalità, con più ispezioni, con un Maggiore raccordo tra i soggetti che si occupano di repressione e prevenzione. Non si può agire in modo spacchettato ma occorre mettere insieme le energie». Lo ha detto la leader dell CISL, Daniela Fumarola, a Casteldaccia per la manifestazione nazionale del Primo Maggio.

