Primo Maggio Manfredi | Il Paese non ha futuro senza un lavoro giusto per tutti

Paese non c’è futuro senza lavoro ma non c’è futuro senza un lavoro giusto per tutti. Oggi è una giornata di festa ma anche di riflessione e di impegno perché la sicurezza sul lavoro è fondamentale: lavorare non può essere morire, non si può rischiare la propria vita lavorando e dunque è molto importante che ognuno faccia la propria parte”. Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, intervenuto oggi in piazza Municipio alla manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil per celebrare il Primo Maggio. Manfredi, nel ricordare il Primo articolo della Costituzione, ha evidenziato la necessità che il lavoro sia “sicuro, stabile, con un salario equo, che dia prospettive e dignità ai lavoratori. Oggi più che mai la sfida è sul lavoro di qualità e ciò significa sicurezza, un salario che garantisca una vita dignitosa e il rispetto dei diritti dei lavoratori che sono la base per poter costruire il futuro, soprattutto per i nostri giovani”. 🔗 “Nelnon c’èma non c’èunper. Oggi è una giornata di festa ma anche di riflessione e di impegno perché la sicurezza sulè fondamentale: lavorare non può essere morire, non si può rischiare la propria vita lavorando e dunque è molto importante che ognuno faccia la propria parte”. Così Gaetano, sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, intervenuto oggi in piazza Municipio alla manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil per celebrare il, nel ricordare ilarticolo della Costituzione, ha evidenziato la necessità che ilsia “sicuro, stabile, con un salario equo, che dia prospettive e dignità ai lavoratori. Oggi più che mai la sfida è suldi qualità e ciò significa sicurezza, un salario che garantisca una vita dignitosa e il rispetto dei diritti dei lavoratori che sono la base per poter costruire il, soprattutto per i nostri giovani”. 🔗 Ildenaro.it

