Primo Maggio Leo Gassmann al Concertone | Aprire con ‘Bella Ciao’ un’emozione

Gassmann apre la diretta alle 15 del Concertone del Primo Maggio a Piazza San Giovanni con ‘Bella Ciao’. “E’ una grande emozione, è una canzone molto importante, molto significativa, che ci ricorda che solo 80 anni fa siamo stati liberati da un’oppressione violenta che non ci permetteva di vivere in un paese libero. E’ stata una lotta che è partita dai giovani, sono felice di poterla cantare, è una responsabilità ma sarà un bellissimo momento”, ha detto il cantautore capitolino. 🔗 Lapresse.it - Primo Maggio, Leo Gassmann al Concertone: “Aprire con ‘Bella Ciao’ un’emozione” Leoapre la diretta alle 15 deldela Piazza San Giovanni con. “E’ una grande emozione, è una canzone molto importante, molto significativa, che ci ricorda che solo 80 anni fa siamo stati liberati da un’oppressione violenta che non ci permetteva di vivere in un paese libero. E’ stata una lotta che è partita dai giovani, sono felice di poterla cantare, è una responsabilità ma sarà un bellissimo momento”, ha detto il cantautore capitolino. 🔗 Lapresse.it

