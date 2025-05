Primo Maggio le nuove squadre di manutenzione al lavoro nei parchi

manutenzione del verde si sono affiancati al lavoro dei precedenti 41 nelle attività di taglio erba e manutenzione capistrada, aiuole e parchi. L’amministratore unico di Salerno Pulita e l’assessore all’ambiente di Salerno, Vincenzo Bennet e Massimiliano Natella hanno portato il loro personale augurio di buon lavoro agli operai in servizio da questa mattina. “Dalle prime ore del giorno abbiamo trovato una città piena di turisti e siamo particolarmente entusiasti della felice coincidenza di questo nuovo inizio con la Festa del 1 Maggio – hanno dichiarato Bennet e Natella- perché questo ci sembra il miglior auspicio di buon lavoro per tutti noi”. Nel video le immagini di alcuni interventi al Parco Galiziano a Torrione, alla villa Bracciante a Mariconda e sul lungomare nei pressi dell’area di Santa Teresa, ma le squadre sono in azione in più punti della città e attraverso un cronoprogramma, quartiere dopo quartiere, interverranno in maniera incisiva in tutte le aree e nei 17 parchi cittadini, anche alla luce del periodo stagionale che rende piante ed erba infestanti particolarmente floride. 🔗 Anteprima24.it - Primo Maggio, le nuove squadre di manutenzione al lavoro nei parchi Tempo di lettura: < 1 minutoCome anticipato all’atto di sottoscrizione dei contratti con Salerno Pulita, oggi i nuovi 28 addetti alladel verde si sono affiancati aldei precedenti 41 nelle attività di taglio erba ecapistrada, aiuole e. L’amministratore unico di Salerno Pulita e l’assessore all’ambiente di Salerno, Vincenzo Bennet e Massimiliano Natella hanno portato il loro personale augurio di buonagli operai in servizio da questa mattina. “Dalle prime ore del giorno abbiamo trovato una città piena di turisti e siamo particolarmente entusiasti della felice coincidenza di questo nuovo inizio con la Festa del 1– hanno dichiarato Bennet e Natella- perché questo ci sembra il miglior auspicio di buonper tutti noi”. Nel video le immagini di alcuni interventi al Parco Galiziano a Torrione, alla villa Bracciante a Mariconda e sul lungomare nei pressi dell’area di Santa Teresa, ma lesono in azione in più punti della città e attraverso un cronoprogramma, quartiere dopo quartiere, interverranno in maniera incisiva in tutte le aree e nei 17cittadini, anche alla luce del periodo stagionale che rende piante ed erba infestanti particolarmente floride. 🔗 Anteprima24.it

Su altri siti se ne discute

Schettini sul palco del Primo Maggio: parlerà di temi sociali e culturali rivolgendosi alle nuove generazioni - Vincenzo Schettini, noto per la sua attività divulgativa sui social, parteciperà all’edizione 2025 del Concerto del Primo Maggio a Roma. L’iniziativa, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzata da iCompany, prevede la presenza del professore accanto agli artisti che canteranno. Schettini sarà il quarto protagonista della serata, intervenendo con alcuni contributi rivolti alle nuove generazioni. L'articolo Schettini sul palco del Primo Maggio: parlerà di temi sociali e culturali rivolgendosi alle nuove generazioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Le nuove stelle al merito . Quattro maestri del lavoro, un primo maggio di festa - Nomina dei maestri del lavoro, quattro ferraresi saranno insigniti della ’Stella al merito del lavoro’. L’onorificenza consentirà loro di fregiarsi del titolo di maestri del lavoro. La cerimonia di consegna delle onorificenze sarà il 1° Maggio, alle 10,30 a Bologna, nel Salone del Podestà a palazzo Re Enzo. Ecco i quattro neo Maestri del Lavoro di Ferrara. Dino Ghirardelli, dipendente di Emil Banca Credito Cooperativo di Bologna. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuove panchine in Piazza Primo Maggio - Il Comune di Udine ha completato un intervento di riqualificazione dell’arredo urbano in Piazza Primo Maggio, uno dei giardini storici della città tutelato dalla Soprintendenza. Nell’area sono state installate dodici nuove panchine in legno e ferro battuto, modello Vienna, in armonia con il contesto esistente, che vanno a sostituire e implementare le precedenti, ormai danneggiate dal tempo. Inoltre, le sedute in pietra storiche sono state riallineate e i vialetti di accesso rinnovati con nuove gettate di ghiaia, in modo da riqualificare in maniera completa tutto l’ellisse e garantire un ... 🔗udine20.it

Su questo argomento da altre fonti

PRIMO MAGGIO, SQUADRE AL LAVORO NEI QUARTIERI DI SALERNO PER IL TAGLIO ERBA; L’edicola del 1 maggio, anche oggi novità e conferme; Vuelle, ancora senza campo. E il primo maggio non si gioca; Oderzo, 1° maggio di corsa con Del Buono. 🔗Ne parlano su altre fonti

Perché celebriamo il Primo maggio, festa del lavoro - Da oltre un secolo, in molti paesi del mondo, si festeggiano i lavoratori. Ricordando eventi tragici, che però fecero avanzare la consapevolezza dei diritti ... 🔗repubblica.it

Vuelle, ancora senza campo. E il primo maggio non si gioca - Pesaro, 30 aprile 2025 - Una situazione incredibile quella che si è venuta a creare alla vigilia del primo turno di play-in di basket A2, che serviranno a promuovere altre due squadre ai playoff promo ... 🔗msn.com

Primo Maggio, annunciati i primi nomi: sul palco del concertone anche Lucio Corsi, Brunori Sas, Gaia e Gabry Ponte - C’è un giorno in cui Piazza San Giovanni in Laterano a Roma si trasforma nel cuore pulsante della musica italiana: e quel giorno è il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, ma anche maratona ... 🔗skuola.net