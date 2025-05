Primo maggio | le morti bianche in regione i problemi e le soluzioni che propone la politica

Primo maggio. Parate per la festa dei lavoratori in regione a Trieste, Cervignano, Gradisca d'Isonzo e Pordenone: il grido d'allarme, secondo Cgil, va contro il crescente numero di lavoratori infortunati e morti, anche nel. 🔗 Udinetoday.it - Primo maggio: le morti bianche in regione, i problemi e le soluzioni che propone la politica Torna prepotente il tema della sicurezza sul lavoro in occasione del. Parate per la festa dei lavoratori ina Trieste, Cervignano, Gradisca d'Isonzo e Pordenone: il grido d'allarme, secondo Cgil, va contro il crescente numero di lavoratori infortunati e, anche nel. 🔗 Udinetoday.it

Primo Maggio, Occhiuto: "Il governo regionale in azione contro le morti bianche" - "Buon primo maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, a chi purtroppo un lavoro ancora non ce l’ha, a chi l’ha perso, e a chi lotta per difenderlo", è quanto afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Con energia, - prosegue Occhiuto - il mio impegno è rivolto -... 🔗reggiotoday.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Il cardinale Zuppi ai giornalisti: “Buon primo maggio, preoccupiamoci delle morti sul lavoro” | VIDEO - Il cardinale Matteo Maria Zuppi svia le domande sul Conclave e sulla sua possibile elezione spostando l’attenzione sulla festività del 1° maggio. Intercettato dai giornalisti fuori dal Vaticano, al termine della riunione della Congregazione dei cardinali, l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha inizialmente scherzato con una cronista che ha affermato: “Non ci sopportate più ormai”. 🔗tpi.it

Pagliai di Mcl: “Dedichiamo il Primo Maggio alle morti sul lavoro". Il ricordo di Filippo Bagni e Piero Bruni - “Oggi Primo Maggio è la festa dei lavoratori che quest’anno i sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil hanno voluto dedicare alle morti sul lavoro” – sottolinea il presidente di Mcl Arezzo Maurizio ... 🔗arezzonotizie.it

11 morti bianche in Campania nel 2025, la madre di Patrizio: "Combatto per lui" - Il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil dedicato alla sicurezza sul lavoro. Ricordati il 19enne deceduto a Gricignano d'Aversa e Salvatore Renna ... 🔗rainews.it

Primo maggio e ‘morti bianche’, Zucconi e Giannini (Fdi): “Pretendiamo azioni concrete per la sicurezza sul lavoro” - Il segretario di presidenza alla Camera: "Maggiori controlli ed un investimento serio nella formazione di lavoratori e datori di lavoro” ... 🔗msn.com