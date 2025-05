Primo Maggio Landini | Senza risposte dal governo pronti a mobilitazione LIVE

Tg24.sky.it - Primo Maggio, Landini: "Senza risposte dal governo pronti a mobilitazione". LIVE Giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbo per le iniziative nazionali unitarie. Nella Capitale ha sfilato il corteo con il leader della Cgil. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è stata a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. Sindacati di base riuniti a Milano. A Roma il Concertone. Scontro tra la premier Meloni e le opposizioni sui salari 🔗 Tg24.sky.it

Primo maggio senza precedenti, Maurizio Landini parla da solo: ecco cosa accadrà - Ecco il frutto delle ambizioni da leader politico di Maurizio Landini: per la prima volta nella storia dei sindacati italiani, Cgil Cisl e Uil scenderanno in piazza il Primo maggio divise, in tre città differenti. La propaganda, soprattutto da parte del sindacato rosso, sottolinea come il tema sia comune (e ci mancherebbe pure), quello della salute e della sicurezza sul lavoro. Ma la scelta di sfilare separati è la conferma di una distanza che appare incolmabile, almeno con i protagonisti attuali in campo e le opposizioni mai così frastagliate.

Primo Maggio, Landini: "Non bastano un po' di soldi, cambiare sistema produttivo e sociale" - "Credo sia sotto gli occhi di tutti che non si sta facendo tutto quello che si deve fare. I morti sul lavoro stanno aumentando e non diminuendo e stanno aumentando anche gli infortuni. Siamo di fronte a una vera e propria strage che bisogna interrompere". Così Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine del corteo organizzato a Roma in occasione del primo maggio. "Bisogna smetterla con il fatto che al centro ci sia il profitto.

Cordio tra i finalisti del Primo Maggio Next 2025: "Sul palco con la mia musica, senza filtri" - Tra i dodici finalisti del contest musicale Primo Maggio Next 2025, che si concluderà il 22 aprile con una finalissima a porte chiuse, c'è anche Cordio, cantautore siciliano già noto per aver aperto i concerti di artisti come Ermal Meta e Simone Cristicchi. Con un background solido e una visione musicale autentica, Cordio si prepara a vivere questa importante tappa del suo percorso artistico. "Non più paura, solo voglia di suonare dal vivo" "Qualche anno fa avrei avuto più paura, oggi prevale l'entusiasmo", racconta Cordio, che ha iniziato a pubblicare canzoni nel 2018 ma coltiva ...

Primo maggio, sindacati in piazza. Landini: 'Senza risposte dal governo pronti alla mobilitazione' - Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. I leader sindacali in tre luoghi simbolo. Conte: 'Al referendum quattro sì per il lavoro'. Schlein in piazza a Roma, l'abbraccio con il leader del ...

Landini, senza risposte dal governo pronti a mobilitazione - (ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Se dal governo non ci saranno risposte adeguate, credo si debba aprire una fase di mobilitazione e di sostegno alla piattaforma unitaria per la sicurezza sul lavoro". Lo dice ...

Sindacati in piazza: "Basta morti sul lavoro". Landini al governo: "Senza risposte, mobilitazione" - Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio da tre città simbolo di tragedie e infortuni. Chiedono di cancellare il subappalto a cascato. Ma la Cisl apre a Palazzo ...