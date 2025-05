Primo maggio Landini Schlein e Gualtieri alla manifestazione della Cgil a Roma

Roma, 01 maggio 2025 Si è tenuto a Roma il corteo della Cgil per il Primo maggio. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. Oltre al segretario della Cgil Maurizio Landini erano presenti nel corteo anche il sindaco Gualtieri e la segretaria Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Primo maggio, Landini, Schlein e Gualtieri alla manifestazione della Cgil a Roma (Agenzia Vista), 012025 Si è tenuto ail corteoper il. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. Oltre al segretarioMaurizioerano presenti nel corteo anche il sindacoe la segretaria Elly. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Primo Maggio, a Roma corteo con Landini: "Fermare stragi". Schlein: "Meloni mente". LIVE - Giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbo per le iniziative nazionali unitarie. Nella Capitale corteo con il leader della Cgil. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. A Roma il Concertone, a Taranto l'Uno Maggio Libero e Pensante. 🔗tg24.sky.it

Primo maggio: sindacati in piazza, Schlein a Roma al fianco di Landini - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. La giornata di mobilitazione vede tre piazze unitarie, in tre luoghi simbolici, da cui in mattinata prenderanno la parola i tre segretari generali: Maurizio Landini – Cigli – ai Fori Imperiali a Roma, Daniela Fumarola – Cisl – a Casteldaccia (Palermo), dove morirono cinque operai, Pierpaolo Bombardieri – Uil – a Montemurlo (Prato), luogo della tragedia di Luana D’Orazio. 🔗lettera43.it

Sicurezza, salari e condivisione. Il primo maggio di Meloni e Schlein - Giorgia Meloni annuncia 1,2 miliardi di euro per la sicurezza sul lavoro. La segretaria del Pd Elly Schlein sostiene che l’ostilità al salario minimo della presidente del Consiglio è “inspiegabile”. Il primo maggio di governo e opposizione si gioca sull’attivismo di Palazzo Chigi, che annuncia nuove risorse e sulla risposta ideologica del Nazareno ancorata al salario minimo. Il messaggio di Meloni Un miliardo e duecento milioni per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. 🔗formiche.net

Landini al governo: “Basta finte trattative, senza risposte pronti alla mobilitazione”. E abbraccia Schlein nella piazza del Primo maggio - La presidente del Consiglio festeggia la giornata dedicata ai lavoratori sottolineando i risultati raggiunti. Le critiche dei sindacati e delle opposizioni ... 🔗huffingtonpost.it

Primo maggio, sul referendum Schlein ha un notebook: chi non vota "sì" sarà fuori dalle liste per le politiche - Passaggio cruciale i referendum della Cgil per "eliminare" i nemici interni. Il retroscena Primo maggio, la mossa di Schlein in vista dei referendum Nel giorno della Festa dei Lavoratori, oggi Primo m ... 🔗msn.com

Primo maggio: sindacati in piazza, Schlein a Roma al fianco di Landini - Primo maggio, sindacati in piazza: la segretaria del Pd Schlein a Roma al fianco di Landini leader della Cgil. 🔗msn.com