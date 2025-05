Primo Maggio Landini | Non bastano un po’ di soldi cambiare sistema produttivo e sociale

Landini, segretario della Cgil, a margine del corteo organizzato a Roma in occasione del Primo Maggio. "Bisogna smetterla con il fatto che al centro ci sia il profitto. Al centro deve tornare la persona", ha sottolineato il sindacalista, secondo cui bisogna ritornare all'idea che "la sicurezza non è un costo, ma un investimento". Per fare questo "non è necessario finanziare un po' di soldi", ma "bisogna cambiare radicalmente le leggi fatte", in particolar modo quelle relative alla "precarietà e ricattabilità" sulle persone e quelle sugli "appalti, sub-appalti, finti appalti": "è un modello di fare impresa e un modello sociale che va assolutamente cambiato".

