Primo maggio Landini | I salari crescono? Forse quello di Meloni

Landini, segretario generale della Cgil, a margine del corteo di Roma per il Primo maggio.“Rivolta sociale vuol dire cambiare questa societa’ basata sul profitto e sullo sfruttamento dei lavoratori. Il profitto sta determinando che le persone diventano una merce. Possono essere comprate o vendute e noi non ci stiamo. Ci rivoltiamo per cambiare il Paese per far tornare al centro giustizia sociale e la persona”, ha concluso Landini.L'articolo Primo maggio, Landini: “I salari crescono? Forse quello di Meloni” L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it - Primo maggio, Landini: “I salari crescono? Forse quello di Meloni” ROMA – “La rivolta sociale si fa cambiando le condizioni di lavoro dei lavoratori. Quando ho pensato alla rivolta sociale ho pensato a questo, alla necessita’ di cambiare, vuol dire basta al lavoro precario, basta stipendi da fame, basta morire sul lavoro e rimettere al centro il lavoro e la liberta’ delle persone nel lavoro”. Cosi’ Maurizio, segretario generale della Cgil, a margine del corteo di Roma per il.“Rivolta sociale vuol dire cambiare questa societa’ basata sul profitto e sullo sfruttamento dei lavoratori. Il profitto sta determinando che le persone diventano una merce. Possono essere comprate o vendute e noi non ci stiamo. Ci rivoltiamo per cambiare il Paese per far tornare al centro giustizia sociale e la persona”, ha concluso.L'articolo: “Idi” L'Opinionista. 🔗 Lopinionista.it

Su altri siti se ne discute

PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi - Un Primo Maggio costellato da dati allarmanti e da una pressione crescente sia da parte delle opposizioni che delle parti sociali: in questo contesto ha parlato, attraverso un video messaggio che ha fatto il giro dei social oltre che dei canali ufficiali, la premier Giorgia Meloni, intervenuta in occasione delle Festa dei Lavoratori con una […] The post PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Sicurezza, salari e condivisione. Il primo maggio di Meloni e Schlein - Giorgia Meloni annuncia 1,2 miliardi di euro per la sicurezza sul lavoro. La segretaria del Pd Elly Schlein sostiene che l’ostilità al salario minimo della presidente del Consiglio è “inspiegabile”. Il primo maggio di governo e opposizione si gioca sull’attivismo di Palazzo Chigi, che annuncia nuove risorse e sulla risposta ideologica del Nazareno ancorata al salario minimo. Il messaggio di Meloni Un miliardo e duecento milioni per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. 🔗formiche.net

Primo Maggio, Landini: “Non bastano un po’ di soldi, cambiare sistema produttivo e sociale” - “Credo sia sotto gli occhi di tutti che non si sta facendo tutto quello che si deve fare. I morti sul lavoro stanno aumentando e non diminuendo e stanno aumentando anche gli infortuni. Siamo di fronte a una vera e propria strage che bisogna interrompere”. Così Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine del corteo organizzato a Roma in occasione del primo maggio. “Bisogna smetterla con il fatto che al centro ci sia il profitto. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo maggio, Landini: I salari crescono? Forse quello di Meloni; Primo Maggio, Landini: Senza risposte pronti a mobilitazione. LIVE; Primo maggio, Landini: I salari crescono? Forse quello di Meloni; Primo Maggio, sindacati in piazza: diretta video. Landini: “Fermare strage di morti”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

1 maggio, Meloni dice che i salari reali crescono, Landini risponde: “Forse aumenta il suo, non so dove vive” - Nel video girato alla vigilia del Primo maggio, Giorgia Meloni ha dichiarato che "i salari reali sono in crescita" ... 🔗fanpage.it

Corteo Primo maggio, Landini (Cgil): «Senza risposte dal Governo, pronti alla mobilitazione». Meloni: «Un milione di posti in due anni». - «Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un'occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce - in tanti modi diversi - alla crescita dell'Italia». Così ... 🔗ilmessaggero.it

Primo maggio, Meloni: «Creato oltre un milione di posti di lavoro in due anni». Il segretario Cgil Landini: «Fermiamo la strage» - «Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un'occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce - in tanti modi diversi - alla crescita dell'Italia». Così ... 🔗ilmattino.it