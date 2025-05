Primo Maggio Landini | Fermare la strage di morti sul lavoro Fumarola | Dopo Pnrr grande patto di responsabilita Bombardieri | Salvare dignità delle persone

Primo Maggio, a Roma partito corteo con Landini. Concertone nel pomeriggio. LIVE - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbo per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. A Roma il Concertone, a Taranto l'Uno Maggio Libero e Pensante. 🔗tg24.sky.it

Il primo maggio di Landini: «Propaganda, ci sono più precari e i giovani scappano. Ma in che mondo vive Meloni?» - «Non è questo il momento della propaganda, ma di risposte. Morti e infortuni aumentano. Un problema sulla sicurezza evidentemente esiste. E anche la premier ora l’ammette: i suoi provvedimenti non funzionano perché sono sbagliati. La salute deve diventare un investimento, non può essere considerato un costo. E’ un tema di diritti negati: alla vita, alla dignità, a un lavoro pagato il giusto». Queste le parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un’intervista a Repubblica in cui, in occasione del primo maggio, invita ad «andare a votare l’8-9 giugno ai referendum che rimettono al ... 🔗open.online

Primo maggio senza precedenti, Maurizio Landini parla da solo: ecco cosa accadrà - Ecco il frutto delle ambizioni da leader politico di Maurizio Landini: per la prima volta nella storia dei sindacati italiani, Cgil Cisl e Uil scenderanno in piazza il Primo maggio divise, in tre città differenti. La propaganda, soprattutto da parte del sindacato rosso, sottolinea come il tema sia comune (e ci mancherebbe pure), quello della salute e della sicurezza sul lavoro. Ma la scelta di sfilare separati è la conferma di una distanza che appare incolmabile, almeno con i protagonisti attuali in campo e le opposizioni mai così frastagliate. 🔗liberoquotidiano.it

Primo maggio, Landini attacca il Governo in occasione della Festa dei Lavoratori - Durante le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori del Primo maggio 2025, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, ha espresso una forte critica al governo di Giorgia Meloni con un intervent ... 🔗notizie.it

Primo maggio, sindacati in piazza. Bombardieri: "Si muore più di lavoro che di mafia". Landini: "Fermare la strage" - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil Primo maggio, le dichiarazioni di Landini (Cgil) "I morti sul lavoro stanno aumentando non diminuendo, e stanno aumentando anche gli infortuni. Siamo di fr ... 🔗msn.com

Landini “assedia” la Rai e attacca la Meloni sul primo maggio - La protesta del segretario della Cgil, Maurizio Landini, tra la sede Rai e gli attacchi alla Premier Meloni per il primo maggio e il lavoro. 🔗msn.com