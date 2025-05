Primo Maggio Landini | Fermare la strage di morti sul lavoro Fumarola | Dopo Pnrr grande patto di responsabilità Bombardieri | Salvare dignità delle persone

delle stragi sul lavoro, un appello unitario e forte di Cgil, Cisl e Uil: basta morti, basta parole vuote e finte, si passi ai fatti e si metta in atto una vera alleanza per sconfiggere questa piaga. Con lo slogan «Uniti per un lavoro sicuro» i sindacati hanno dedicato questa giornata di mobilitazione ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Maurizio Landini ai Fori Imperiali;. 🔗 Feedpress.me - Primo Maggio, Landini: "Fermare la strage di morti sul lavoro". Fumarola: "Dopo Pnrr grande patto di responsabilità". Bombardieri: "Salvare dignità delle persone" Tre luoghi simbolicistragi sul, un appello unitario e forte di Cgil, Cisl e Uil: basta, basta parole vuote e finte, si passi ai fatti e si metta in atto una vera alleanza per sconfiggere questa piaga. Con lo slogan «Uniti per unsicuro» i sindacati hanno dedicato questa giornata di mobilitazione ai temi della salute e sicurezza sul. Maurizioai Fori Imperiali;. 🔗 Feedpress.me

Primo Maggio, a Roma corteo con Landini: "Fermare stragi". Schlein: "Meloni mente". LIVE - Giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbo per le iniziative nazionali unitarie. Nella Capitale corteo con il leader della Cgil. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. A Roma il Concertone, a Taranto l'Uno Maggio Libero e Pensante. 🔗tg24.sky.it

Primo Maggio, Landini: "Fermare la strage di morti sul lavoro". Fumarola: "Dopo Pnrr grande patto di responsabilita". Bombardieri: "Salvare dignità delle persone" - È partito il corteo organizzato a Roma per il Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil. Alla testa il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Al corteo, aperto dallo striscione che riprende lo slogan della giornata "Uniti per un lavoro sicuro», sono presenti anche una vedova e una mamma di due vittime, un edile e un ascensorista morti a Roma mentre lavoravano. Il corteo ha preso il via da piazza. 🔗feedpress.me

Primo Maggio, Landini: “Non bastano un po’ di soldi, cambiare sistema produttivo e sociale” - “Credo sia sotto gli occhi di tutti che non si sta facendo tutto quello che si deve fare. I morti sul lavoro stanno aumentando e non diminuendo e stanno aumentando anche gli infortuni. Siamo di fronte a una vera e propria strage che bisogna interrompere”. Così Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine del corteo organizzato a Roma in occasione del primo maggio. “Bisogna smetterla con il fatto che al centro ci sia il profitto. 🔗lapresse.it

Primo Maggio, Landini (Cgil): "Misure del Governo sbagliate, tornino al centro persone e sicurezza" - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 "Il Governo, credo sia sotto gli occhi di tutti, non sta facendo quello che si deve fare perché i morti sul lavoro stanno aumentando, non diminuendo. E aumentano a ... 🔗quotidiano.net

