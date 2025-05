Primo maggio Landini dal palco | Non è il momento per le spese in armi ma per la tutela della salute – Video

momento per aumentare le spese militari. La sicurezza non sono le armi, la sicurezza è la tutela della salute, dentro e fuori i luoghi di lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco di Roma, in occasione della Festa dei lavoratori. “Basta ipocrisie. Se non si investe si continuerà a morire. Finché la salute e la sicurezza vengono considerate un costo, si continuerà a morire. Al centro non c’è la persona, ma il profitto”.L'articolo Primo maggio, Landini dal palco: “Non è il momento per le spese in armi ma per la tutela della salute” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Primo maggio, Landini dal palco: “Non è il momento per le spese in armi ma per la tutela della salute” – Video “La sicurezza sul lavoro? Non si è mai aperta una vera trattativa col governo. Lo dico in modo molto chiaro: non è ilper aumentare lemilitari. La sicurezza non sono le, la sicurezza è la, dentro e fuori i luoghi di lavoro”. Lo ha detto il segretario generaleCgil, Maurizio, daldi Roma, in occasioneFesta dei lavoratori. “Basta ipocrisie. Se non si investe si continuerà a morire. Finché lae la sicurezza vengono considerate un costo, si continuerà a morire. Al centro non c’è la persona, ma il profitto”.L'articolodal: “Non è ilper leinma per la” –proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

