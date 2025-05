Primo Maggio la manifestazione di Cgil Cisl e Uil in piazza a Roma le immagini

Roma, 01 Maggio 2025 Le immagini della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio a Roma. Ad accompagnare la giornata quest'anno è lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Primo Maggio, la manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Roma, le immagini (Agenzia Vista), 012025 Ledelladie Uil per il. Ad accompagnare la giornata quest'anno è lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio, Lucchi (Pd): "Sostegno ai referendum della Cgil, più tutele contro la precarietà" - Con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata lunedì 28 aprile, ha preso il via simbolicamente la settimana che conduce al Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Una ricorrenza che quest’anno assume un significato ancora più forte in quanto si colloca nel percorso... 🔗cesenatoday.it

Primo Maggio, manifestazione CISL in Sicilia. Fumarola: "Uniamo le energie contro il lavoro nero" - «C'è troppo lavoro nero. Si combatte con una cultura della legalità, con più ispezioni, con un maggiore raccordo tra i soggetti che si occupano di repressione e prevenzione. Non si può agire in modo spacchettato ma occorre mettere insieme le energie». Lo ha detto la leader dell Cisl, Daniela Fumarola, a Casteldaccia per la manifestazione nazionale del Primo Maggio. 🔗feedpress.me

Primo maggio tra memoria e lotta, la manifestazione a Portella della Ginestra - Primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare la strage del 1° maggio del 1947 in cui furono trucidate 11 persone, tra braccianti, contadini, donne e bambini. "Partigiani del lavoro" è infatti il titolo della manifestazione che quest’anno Cgil Palermo e Cgil Sicilia organizzano assieme... 🔗palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Le piazze del Primo Maggio nei territori; Primo Maggio, a Roma corteo con Landini: Fermare stragi. LIVE; Primo maggio a Milano, due cortei per la sicurezza sul lavoro: orari e percorsi. La diretta; Primo maggio di mobilitazione a Torino e in Piemonte: iniziative e cortei per la Festa dei lavoratori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. Ad accompagnare la giornata quest’anno è lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Primo maggio a Orvieto per Cgil, Cisl e Uil Umbria - "Uniti per un lavoro sicuro": è questo il messaggio che risuona da piazza della Repubblica a Orvieto, dove Cgil, Cisl e Uil Umbria hanno scelto di celebrare insieme il Primo maggio 2025. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Cgil, Cisl e Uil: Manifestazioni del Primo Maggio per il Lavoro Sicuro - Manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio, con focus su salute e sicurezza sul lavoro in tre piazze simboliche. 🔗msn.com