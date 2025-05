Primo maggio la festa del lavoro torna in piazza con musica e parole Il ricordo di Papa Francesco – DIRETTA

Primo maggio, l'evento che da oltre trent'anni accompagna la festa dei Lavoratori con una lunga maratona musicale, culturale e civile. Anche quest'anno sarà piazza San Giovanni il cuore della celebrazione nazionale, con un palco che ospiterà artisti, conduttori e voci simboliche per unire l'intrattenimento all'impegno sociale.A promuovere l'iniziativa, come sempre, CGIL, CISL e UIL, che scelgono di riportare al centro il tema della sicurezza sul lavoro, una delle emergenze ancora irrisolte nel Paese. Il titolo scelto per questa edizione, "Uniti per un lavoro sicuro", non è solo uno slogan, ma un appello a non dimenticare le troppe morti bianche che ancora segnano l'Italia.Il concerto prenderà il via alle 15:15 con l'esibizione di Leo Gassmann, che aprirà il pomeriggio con una versione speciale di Bella ciao.

