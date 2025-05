Primo maggio la diretta del concerto di Taranto | sul palco Paolo Rossi Tommy Cash e Il Teatro degli orrori

Taranto del Primo maggio, per portare avanti un progetto che è molto più di un concerto: è una mobilitazione attiva partecipata ormai da migliaia di persone in questi anni per vivere con maggiore consapevolezza la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. La novità di quest’anno è l’idea di trasformare il concerto in un evento che ricordi gli storici raduni internazionali, con ospiti come Tommy Cash, il performer estone direttamente dall’Eurovision Song Contest, per approdare a due dei deejay italiani più importanti della scena mondiale: Fideles e Riva Starr, per due ore di set elettronico ricorderanno festival come quelli di Berlino e Zurigo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Primo maggio, la diretta del concerto di Taranto: sul palco Paolo Rossi, Tommy Cash e Il Teatro degli orrori Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino sono ancora insieme ai Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti dopo 12 anni dalla prima edizione della manifestazione didel, per portare avanti un progetto che è molto più di un: è una mobilitazione attiva partecipata ormai da migliaia di persone in questi anni per vivere conre consapevolezza la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. La novità di quest’anno è l’idea di trasformare ilin un evento che ricordi gli storici raduni internazionali, con ospiti come, il performer estonemente dall’Eurovision Song Contest, per approdare a due dei deejay italiani più importanti della scena mondiale: Fideles e Riva Starr, per due ore di set elettronico ricorderanno festival come quelli di Berlino e Zurigo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concerto primo maggio 2025: cantanti, scaletta, diretta tv e orari - In tantissimi hanno iniziato a radunarsi intorno a piazza San Giovanni già dalla mattina presto in attesa dell'apertura dei cancelli. Armati di zaini, ombrelli per ripararsi dal sole e bottiglie d’acqua, sono riusciti a conquistarsi un posto in prima fila per il Concertone del primo maggio e... 🔗romatoday.it

Concerto Primo Maggio 2025, la diretta tv: orario, scaletta e cantanti - Manca sempre meno al Concertone del primo maggio. Intanto sono già stati annunciati i conduttori per l'evento tanto atteso e che quest'anno torna nella sua storica location: piazza San Giovanni. Sono treì gli artisti che terranno le redini dello spettacolo promosso da Cgil, Cisl e Uil e... 🔗europa.today.it

Concerto Primo Maggio 2025, la diretta tv: orario, scaletta e cantanti - Manca sempre meno al Concertone del primo maggio. I conduttori e i cantanti sono stati annunciato: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Ecco tutte le informazioni utili sull'evento che si svolgerà a Roma e che andrà in diretta in tv per oltre 10 ore di musica no stop. Il tema... 🔗today.it

Ne parlano su altre fonti

Concerto Primo Maggio a Taranto, dove vederlo: orario, scaletta, cantanti; Scaletta 1 maggio 2025 in diretta tv, l'ordine dei cantanti. Papa Francesco: La musica è pace; Concerto Primo Maggio: tutti gli artisti dell’edizione 2025, orari e ordine delle esibizioni; Concerto Taranto primo Maggio 2025: orari, scaletta e come arrivare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma, concertone/ Diretta streaming e cantanti: da Elodie ad Achille Lauro - Diretta Concerto Primo Maggio 2025, tutto quello che c’è da sapere sul concertone a Roma: streaming, cantn, scaletta, dove seguirlo e conduttori ... 🔗ilsussidiario.net

Concerto Primo Maggio Taranto 2025/ Diretta, scaletta e come vederlo in streaming: Tommy Cash tra i cantanti - Concerto Primo Maggio Taranto 2025: diretta streaming, scaletta, ospiti e cantanti: il ricordo di Massimo Battista e l'omaggio ad Amnesty ... 🔗ilsussidiario.net

A che ora inizia il concerto del Primo Maggio e dove vederlo - Presentato da Noemi, Ermal Meta e Bigmama con le incursioni del professore social Vincenzo Schettini, il Concertone del Primo maggio torna a piazza San Giovanni con lo slogan “Uniti per un lavoro ... 🔗msn.com