Primo Maggio in Toscana A Montemurlo il ricordo di Luana d’Orazio | Basta morti

Maggio 2025 – La Toscana scende in piazza per celebrare la Festa dei Lavoratori. Tanti gli appuntamenti per questo Primo Maggio, a cominciare da Montemurlo dove il mondo del lavoro si ritrova nel nome di Luana d’Orazio, la giovane madre rimasta vittima di un tragico incidente a un orditoio a cui erano state tolte le protezioni. Ma ci sono eventi anche a Sesto Fiorentino, Empoli, Siena e in moltissime altre città della Toscana. 🔗 Lanazione.it - Primo Maggio in Toscana. A Montemurlo il ricordo di Luana d’Orazio: “Basta morti” Firenze, 12025 – Lascende in piazza per celebrare la Festa dei Lavoratori. Tanti gli appuntamenti per questo, a cominciare dadove il mondo del lavoro si ritrova nel nome di, la giovane madre rimasta vittima di un tragico incidente a un orditoio a cui erano state tolte le protezioni. Ma ci sono eventi anche a Sesto Fiorentino, Empoli, Siena e in moltissime altre città della. 🔗 Lanazione.it

Cosa fare il Primo maggio 2025 in Toscana - Il Promo maggio non è solo una data sul calendario, ma una ricorrenza carica di significato, dedicata a tutti i lavoratori e al valore del lavoro stesso. È una giornata che ci invita a fermarci a riflettere, in un’epoca in cui spesso il lavoro è precario, stressante o poco riconosciuto, il 1° maggio rappresenta un momento di memoria, di consapevolezza e di solidarietà. In Toscana, questa festa si trasforma anche in un’occasione per riscoprire la bellezza del territorio, partecipare a eventi che uniscono impegno e leggerezza, e condividere il tempo con chi ci sta a cuore. 🔗corrieretoscano.it

Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. Stelle al merito. Ecco i nomi - Stelle al merito per 75 nuovi 'maestri del lavoro' in Toscana. La cerimonia si svolgerà domani 1 maggio 2025 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio: a consegnare le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana insieme ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti L'articolo Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. 🔗.com

Cosa fare in Toscana per il ponte del primo maggio, inizia la stagione delle sagre - Firenze, 30 aprile 2025 – AREZZO Dal 30 aprile al 4 maggio alla Penna, frazione di Terranuova Bracciolini, la sagra del fagiolo zolfino. Si cena dalle 20, il 1° e 4 maggio anche a pranzo dalle 13. Appuntamento alla parrocchia di Santa Croce alla Penna. Il 1° maggio a Talla la sagra del formaggio e dei baccelli. Si comincia alle 15 in piazza Licio Nencetti. Sabato e domenica a Monte San Savino torna Sagreincomune, quattro sagre in una: della porchetta, della nana di Montagnano, dei pici e del cocomero di Alberoro. 🔗lanazione.it

