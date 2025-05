Primo maggio in spiaggia a Bari | folla e primi bagni a Pane e Pomodoro

Primo maggio al mare per tanti baresi (e turisti). Complice la bella giornata di sole, con il bel tempo che proseguirà anche nei prossimi giorni, in tanti hanno scelto di trascorrere la giornata di festa in spiaggia, per una passeggiata, per prendere un po' di sole, ma anche - nel caso di più. 🔗 Baritoday.it - Primo maggio in spiaggia a Bari: folla e primi bagni a Pane e Pomodoro al mare per tanti baresi (e turisti). Complice la bella giornata di sole, con il bel tempo che proseguirà anche nei prossimi giorni, in tanti hanno scelto di trascorrere la giornata di festa in, per una passeggiata, per prendere un po' di sole, ma anche - nel caso di più. 🔗 Baritoday.it

