Primo Maggio in piazza per la sicurezza | Basta morti sul lavoro servono fatti

Primo maggio in piazza, 50 artisti e «sicurezza sul lavoro» - La notizia è il «ritorno» a piazza San Giovanni dopo la parentesi nel 2024 con il trasferimento al Circo Massimo. Il Concertone riparte dalla «storica» residenza e lo fa sotto […] The post Primo maggio in piazza, 50 artisti e «sicurezza sul lavoro» first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi - Un Primo Maggio costellato da dati allarmanti e da una pressione crescente sia da parte delle opposizioni che delle parti sociali: in questo contesto ha parlato, attraverso un video messaggio che ha fatto il giro dei social oltre che dei canali ufficiali, la premier Giorgia Meloni, intervenuta in occasione delle Festa dei Lavoratori con una […] The post PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Primo maggio, sindacati in piazza 'uniti per un lavoro sicuro' - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. Ad accompagnare la giornata quest'anno è lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro". (ANSA) ... 🔗msn.com

Primo maggio e Conclave: 4.500 agenti in piazza. Ecco il piano sicurezza - Si parte oggi con due grandi focus di sicurezza: il primo a Santa Maria Maggiore dove è atteso, sull’onda dei giorni scorsi, un grande pellegrinaggio e poi i cortei e il grande ... 🔗ilmessaggero.it

Corteo del Primo Maggio a Milano, doppio appuntamento “per un lavoro sicuro”: orari e percorsi - In mattinata la manifestazione dei sindacati confederali da Porta Venezia a piazza della Scala, nel pomeriggio sfileranno i sindacati di base e la May Day Parade, nel cuore del Corvetto ... 🔗msn.com