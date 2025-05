Primo maggio in piazza Maggiore a Bologna | Uniti per un lavoro sicuro Diretta

Bologna, 1 maggio 2025 – La Festa dei lavoratori è in piazza maggiore a Bologna, con tante personalità del mondo del lavoro e delle istituzioni che si alterneranno sul palco dal mattino. Salute e sicurezza sul lavoro sono i temi chiave del 1 maggio, che vede unite le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Per dare più forza alla lotta contro le morti nei cantieri e nelle fabbriche, sul palco saliranno anche Paola Pawlikowicz, la compagna di Lorenzo Cubello, una della due vittime dell'esplosione dello stabilimento bolognese della Toyota Handling, e Monica Michielin, mamma di Mattia Battistetti, morto a 21 anni in un cantiere edile a Montebelluna, vicino a Treviso. E dalle 16 partirà l'attesissimo concertone, stessa location.

