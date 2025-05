Primo Maggio il monito della presidente Proietti | Lavoriamo per un’Umbria che non lasci indietro nessuno

della dignità umana e della coesione sociale. Celebrare il Primo Maggio significa rinnovare il nostro impegno a costruire una società più giusta, che metta al centro la persona e riconosca nel lavoro il fondamento della libertà e della democrazia". Parole della. 🔗 Perugiatoday.it - Primo Maggio, il monito della presidente Proietti: "Lavoriamo per un’Umbria che non lasci indietro nessuno" "Il lavoro è il cuore pulsantedignità umana ecoesione sociale. Celebrare ilsignifica rinnovare il nostro impegno a costruire una società più giusta, che metta al centro la persona e riconosca nel lavoro il fondamentolibertà edemocrazia". Parole. 🔗 Perugiatoday.it

Primo Maggio a Napoli, il monito di politica e sindacati - Tempo di lettura: 4 minuti“Per la sicurezza sui luoghi di lavoro continueremo a insistere per il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e per l’istituzione di una procura speciale che possa finalmente dare giustizia alle famiglie delle vittime e degli invalidi sul lavoro”. Lo ha detto Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Napoli e Campania, a margine della manifestazione per il primo maggio in piazza Municipio. 🔗anteprima24.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Primo Maggio: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia nuove risorse per la sicurezza sul lavoro - I sindacati hanno dedicato questa giornata al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro" ... 🔗rtl.it

Primo Maggio, Mattarella e il monito sui salari: «Tante famiglie non reggono più» - Il monito sui salari bassi: Tante famiglie non reggono la'umento del costo della vita ... 🔗msn.com

Primo Maggio: "Inaccettabili le morti sul lavoro". In Calabria risuona il monito di Mattarella - Tra i tanti temi al centro delle iniziative di Cgil, Cisl e Uil spicca la richiesta di misure per prevenire le morti bianche. Il governo annuncia 1,2 miliardi di euro di stanziamenti ... 🔗rainews.it