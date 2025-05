Primo Maggio il monito della presidente Proietti | Lavoriamo per un’Umbria che non lasci indietro nessuno

della dignità umana e della coesione sociale. Celebrare il Primo Maggio significa rinnovare il nostro impegno a costruire una società più giusta, che metta al centro la persona e riconosca nel lavoro il fondamento della libertà e della democrazia". Parole della presidente Proietti.

Primo Maggio a Napoli, il monito di politica e sindacati - Tempo di lettura: 4 minuti“Per la sicurezza sui luoghi di lavoro continueremo a insistere per il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e per l’istituzione di una procura speciale che possa finalmente dare giustizia alle famiglie delle vittime e degli invalidi sul lavoro”. Lo ha detto Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Napoli e Campania, a margine della manifestazione per il primo maggio in piazza Municipio. 🔗anteprima24.it

Primo maggio, D’Alfonso: “Si ascoltino le parole del presidente Mattarella” - ROMA – “In questa giornata dedicata alla dignità del lavoro, alle conquiste sociali e ai diritti dei lavoratori, risuonano con forza le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha focalizzato l’attenzione sull’iniquità di certi salari. Un richiamo etico e civile che ci invita a riflettere sul valore del lavoro come fondamento della nostra Repubblica e strumento di emancipazione personale e collettiva”. 🔗lopinionista.it

