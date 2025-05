Primo Maggio il corteo sfila per il centro di Torino | In Piemonte nel 2025 già 13 morti sul lavoro

corteo del Primo Maggio di Torino. Il serpentone di lavoratori si è mosso da piazza Vittorio Veneto e arriverà in piazza Solferino. Quest’anno la conclusione della manifestazione non sarà in piazza San Carlo come da tradizione a causa dei lavori per. 🔗 Torinotoday.it - Primo Maggio, il corteo sfila per il centro di Torino: "In Piemonte nel 2025 già 13 morti sul lavoro" È partito poco prima delle 9.45 il tradizionaledeldi. Il serpentone di lavoratori si è mosso da piazza Vittorio Veneto e arriverà in piazza Solferino. Quest’anno la conclusione della manifestazione non sarà in piazza San Carlo come da tradizione a causa dei lavori per. 🔗 Torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

Primo maggio, sindacati e lavoratori in corteo a Novara e Domodossola - Novara e il Vco festeggiano la Festa dei lavoratori con una doppia manifestazione. Giovedì 1° maggio sono infatti in programma due cortei, organizzati dai sindacati Cgil, Cisl e Uil: uno a Novara e uno a Domodossola. A Novara il corteo partirà alle 9,30 da piazza Cavour, per concludersi... 🔗novaratoday.it

Primo Maggio, a Roma partito corteo con Landini. Concertone nel pomeriggio. LIVE - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbo per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. A Roma il Concertone, a Taranto l'Uno Maggio Libero e Pensante. 🔗tg24.sky.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Uniti per un lavoro sicuro». A Torino sfila il Primo Maggio; Primo Maggio per i morti sul lavoro: “Subito un patto tra le parti sociali”. Allerta antagonisti; Primo Maggio in Toscana, l’elenco dei cortei e delle iniziative; Primo maggio, le iniziative a Reggio Emilia e provincia. VIDEO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primu di maghju 2025: manifestazioni è sfilate in tutta l'Italia per a Festa di u travagliu - Le piazze italiane si riempiono di manifestazioni: il Primo Maggio 2025 unisce lavoratori e sindacati in difesa dei diritti e della sicurezza sul lavoro. 🔗notizie.it

Corteo del Primo Maggio a Milano, doppio appuntamento “per un lavoro sicuro”: orari e percorsi - In mattinata la manifestazione dei sindacati confederali da Porta Venezia a piazza della Scala, nel pomeriggio sfileranno i sindacati di base e la May Day Parade, nel cuore del Corvetto ... 🔗msn.com

Manifestazione del Primo Maggio: i cortei a Milano, Roma e Bologna. La diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗video.corriere.it