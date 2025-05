Primo maggio i sindacati scendono in piazza | Uniti per un lavoro sicuro Palermo Roma Prato | tutti i cortei

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Primo Maggio, si cercano band. I sindacati offrono una ribalta con tanto di concorso a premi - Cercasi band come protagoniste del Primo Maggio. È l’appello di Cgil, Cisl e Uil che per il secondo anno di seguito rinnovano l’invito a partecipare a un concorso a premi. Le formazioni musicali (senza limiti di età) si esibiranno al Teatro Tirinnanzi. "Lo scorso anno abbiamo ricevuto 14 richieste e scelti 8 gruppi che hanno animato un concerto molto partecipato, con i 400 posti del teatro sold out – ricorda Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona – Stiamo lavorando con il Comune per ottenere il patrocinio, ma con certezza possiamo dire che il concerto sarà presentato da Max ... 🔗ilgiorno.it

Primo maggio, sindacati e lavoratori in corteo a Novara e Domodossola - Novara e il Vco festeggiano la Festa dei lavoratori con una doppia manifestazione. Giovedì 1° maggio sono infatti in programma due cortei, organizzati dai sindacati Cgil, Cisl e Uil: uno a Novara e uno a Domodossola. A Novara il corteo partirà alle 9,30 da piazza Cavour, per concludersi... 🔗novaratoday.it

Primo maggio, i sindacati confederali uniti per la sicurezza sul lavoro - I sindacati confederali scendono in piazza uniti a Brescia e in tutta Italia. Da tempo non capita spesso questa unità d’intenti, ma sul tema della sicurezza del lavoro e anche per questione di simboli ... 🔗informazione.it

Primo maggio, i sindacati chiedono misure contro gli infortuni e per i salari - Mazzucchelli, Uil: lavoro precario è ricatto. Santarelli, Cgil: tempo indeterminato in calo da vent'anni. Ferracuti, Cisl: nelle Marche stipendi troppo bassi ... 🔗rainews.it

Primo Maggio, il corteo dei sindacati a Milano: “Sicurezza e salari le priorità del Lavoro” - Da Porta Venezia alla Scala. Stanzione (Cgil): “Non investire nel lavoro e nel lavoro di qualità significa impoverire uno degli aspetti principali della vita” ... 🔗milano.repubblica.it