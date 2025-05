Primo Maggio i lavoratori delle industrie in crisi | Siamo qui per difendere i nostri diritti VIDEO

Primo Maggio, partito questa mattina da campo San Giacomo per concludersi in piazza Unità, hanno preso parte anche alcuni lavoratori e lavoratrici delle industrie di Trieste colpite negli ultimi mesi da una profonda crisi. Nel VIDEO abbiamo raccolto (in ordine) gli interventi di. 🔗 Triesteprima.it - Primo Maggio, i lavoratori delle industrie in crisi: "Siamo qui per difendere i nostri diritti" (VIDEO) Al corteo del, partito questa mattina da campo San Giacomo per concludersi in piazza Unità, hanno preso parte anche alcunie lavoratricidi Trieste colpite negli ultimi mesi da una profonda. Nelabbiamo raccolto (in ordine) gli interventi di. 🔗 Triesteprima.it

Cosa fare il primo maggio a Napoli: gli eventi e i musei aperti per la Festa dei Lavoratori - Cosa fare a Napoli il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori? Ecco l’elenco dei siti archeologici, degli eventi e dei musei aperti nella festività.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Primo maggio, la festa dei lavoratori: storia e significato - Il primo maggio è una data significativa nel calendario di molti paesi, celebrata come la Festa dei Lavoratori. Questa giornata è ricca di storia e simbolismo, rappresentando le lotte e le conquiste dei lavoratori di tutto il mondo. Focus, ha ripercorso le origini e la storia di questa celebrazione, offrendo un quadro dettagliato delle sue radici e del suo significato. Ripercorrendo la storia L’idea di una giornata dedicata ai lavoratori nacque in Francia il 20 luglio 1889, quando alcuni partiti proclamarono una grande manifestazione per ridurre la giornata lavorativa a otto ore. 🔗cdn.ilfaroonline.it

Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi - Non c’è Festa dei Lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei Lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14. 🔗quotidiano.net

Il primo maggio delle imprese che soffrono: la mappa delle crisi aziendali in Italia (e i 20 mila lavoratori a rischio) - Sono diverse migliaia i lavoratori che si trovano a festeggiare il primo maggio senza la certezza di mantenere il posto di lavoro. Un’analisi delle crisi aziendali affrontate al Mimit, il ministero de ... 🔗msn.com

Buon primo maggio, le origini della festa dei lavoratori - La scelta della data del primo maggio è stata fatta durante il congresso della Seconda Internazionale, in onore degli operai uccisi a Chicago nel 1886 durante una manifestazione ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Primo maggio, sindacati in piazza. Landini: 'Senza risposte dal governo pronti alla mobilitazione' - Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. I leader sindacali in tre luoghi simbolo. Conte: 'Al referendum quattro sì per il lavoro'. Schlein in piazza a Roma, l'abbraccio con il leader del ... 🔗ansa.it