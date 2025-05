Primo maggio Gualtieri | La Costituzione è il nostro programma va creato lavoro di qualità e sicuro

maggio 2025 "La Costituzione è già un programma fondamentale: va creato lavoro, di qualità, va difeso il lavoro, dandogli dignità e sicurezza. Il lavoro è al centro del Paese" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della manifestazione del Primo maggio della Cgil a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Primo maggio, Landini, Schlein e Gualtieri alla manifestazione della Cgil a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 Si è tenuto a Roma il corteo della Cgil per il Primo Maggio. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. Oltre al segretario della Cgil Maurizio Landini erano presenti nel corteo anche il sindaco Gualtieri e la segretaria Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Roma, Gualtieri per il 1° Maggio: «Il lavoro è il motore del progresso, al centro i diritti e la dignità» - In occasione della Festa dei Lavoratori, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ribadito il valore centrale del lavoro nella costruzione di una società giusta, evidenziando le azioni messe in campo p ... 🔗romadailynews.it

Primo maggio, gli interventi delle istituzioni - In piazza, nelle fabbriche, sui social, nei palazzi del potere: il Primo Maggio continua a essere molto più di una semplice ricorrenza. Accende il dibattito ... 🔗msn.com