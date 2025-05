Primo Maggio | gli eventi Sindacato in allarme | Oggi stipendi inferiori rispetto al 2008

Primo Maggio ancor più significativo alla luce dei recenti incidenti mortali sul lavoro. Tanti gli appuntamenti di Oggi: quello tradizionalmente più sentito è la Festa dei Lavoratori a Stiava che vedrà Cgil, Cisl e Uil uniti per un lavoro sicuro. La manifestazione inizierà alle 10.30 in piazza Cosci, poi corteo per le vie del paese, deposizione di una corona al monumento al caduti e comizio conclusivo dei sindacati a Villa Gori.L’amministrazione comunale di Pietrasanta celebrerà la giornata del Primo Maggio nel piazzale del centro civico di Capezzano Monte: alle 9,30 una corona in oMaggio a tutti i caduti sul lavoro. A Seravezza appuntamento in via Campana, con concentramento previsto per le 9,30, per concludersi in piazza Carducci. Saranno presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali versiliesi e sarà tenuto un comizio dal segretario generale della Cgil Lucca, Fabrizio Simonetti. 🔗 Lanazione.it - Primo Maggio: gli eventi. Sindacato in allarme: "Oggi stipendi inferiori rispetto al 2008" Unancor più significativo alla luce dei recenti incidenti mortali sul lavoro. Tanti gli appuntamenti di: quello tradizionalmente più sentito è la Festa dei Lavoratori a Stiava che vedrà Cgil, Cisl e Uil uniti per un lavoro sicuro. La manifestazione inizierà alle 10.30 in piazza Cosci, poi corteo per le vie del paese, deposizione di una corona al monumento al caduti e comizio conclusivo dei sindacati a Villa Gori.L’amministrazione comunale di Pietrasanta celebrerà la giornata delnel piazzale del centro civico di Capezzano Monte: alle 9,30 una corona in oa tutti i caduti sul lavoro. A Seravezza appuntamento in via Campana, con concentramento previsto per le 9,30, per concludersi in piazza Carducci. Saranno presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali versiliesi e sarà tenuto un comizio dal segretario generale della Cgil Lucca, Fabrizio Simonetti. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

"Sicurezza e lavoro, serve partecipazione e coesione", delegazione del sindacato a Casteldaccia per il Primo Maggio - Lavoro e sicurezza che si uniscono allo sviluppo. Sono i temi del Primo Maggio 2025 che vedrà una delle tre manifestazioni nazionali in Sicilia, dalle 10 in piazza Matrice a Casteldaccia, dove concluderà la segretaria generale Cisl nazionale Daniela Fumarola. La delegazione della Cisl Messina... 🔗messinatoday.it

Salerno si prepara al boom turistico per il Primo Maggio: eventi e cultura trainano le presenze - Salerno si appresta a vivere un lungo ponte del Primo Maggio all’insegna del turismo e della cultura. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la città sta registrando numeri importanti di visitatori, con un tasso di incoming già al 70%. «Salerno accoglie questo fine settimana con un boom di presenze – annuncia l’assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara – Moltissimi turisti, italiani e stranieri, hanno scelto ancora una volta la nostra città, confermandoci tra le mete più amate del Sud Italia» A trainare il successo, un ricco calendario di eventi: dal 1° al 4 maggio torna la ... 🔗zon.it

Festa dei lavoratori. Un Primo Maggio in musica: gli eventi - Non c’è Festa dei Lavoratori senza musica e a Milano, dopo il corteo dei sindacati, ad esibirsi intorno a mezzogiorno in piazza della Scala sarà Omar Pedrini (foto a sinistra), ex leader dei Timoria, in un concerto gratuito aperto a tutti. A Como l’appuntamento in tarda mattinata è in piazza Perretta con un concerto dei Sulutumana. A Brescia, per la Festa dei Lavoratori, doppio appuntamento al Campo Nug di Castenedolo con il Music Fess 2025 dalle 14. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Le piazze del Primo Maggio nei territori; 1° maggio, eventi a Ferrara e in provincia; Primo Maggio: gli eventi. Sindacato in allarme: Oggi stipendi inferiori rispetto al 2008; 1°MAGGIO 2025: CRISTINA DONA’ E SAVERIO LANZA IN CONCERTO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

1 maggio, eventi e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori in Italia - Primo maggio anche a Torino, dove CGIL CISL e UIL organizzano il corteo per la Festa dei Lavoratori per le vie della città, con comizio conclusivo in Piazza Solferino. La manifestazione partirà alle ... 🔗tg24.sky.it

PRIMO MAGGIO: DIBATTITI, CONVEGNI, FESTE, EVENTI CGIL IN TUTTO L’ABRUZZO - L’AQUILA – Dibattiti, convegni, incontri, feste: la Cgil si prepara a celebrare il Primo Maggio in Abruzzo. Iniziative di vario genere sono previste in tutta la regione. Obiettivo degli eventi, sottol ... 🔗abruzzoweb.it

Primo Maggio, ai giardini pubblici la festa dei Sindacati - Ai giardini pubblici di Ravenna, in viale Santi Baldini, la mattina si aprirà con la distribuzione del garofano e l’inizio della festa. Alle 14 aprirà l’Officina della musica, mentre alle 15 spazio ai ... 🔗msn.com