Primo Maggio | frasi celebri e citazioni per la Festa del lavoro

Primo Maggio, Festa del lavoro e dei lavoratori, è una giornata che celebra la dignità, l'impegno quotidiano e il valore sociale del lavoro. In tutto il mondo, scrittori, leader politici, attivisti, filosofi e religiosi hanno dedicato parole forti e memorabili a questo tema. Ecco alcune frasi celebri, in grado di riflettere sulle trasformazioni della società, il diritto e la dignità del lavoro. "Si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero" - Sandro Pertini "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" - Costituzione della Repubblica Italiana, art. 1 "Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, che non giovi a un nobile scopo" - Adriano Olivetti "Il lavoro dà la dignità.

