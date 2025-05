Primo maggio Francesco Paolo Capone Ugl | Il referendum della Cgil è un ritorno al passato il governo sta facendo bene

«Il salario minimo è uno specchietto per le allodole». L'ha detto il segretario generale dell'Ugl, Francesco Paolo Capone, in un'intervista al Secolo d'Italia per la «Festa nazionale dei lavoratori» del Primo maggio. Per l'occasione di quest'anno, l'Ugl ha organizzato un raduno a Frosinone in cui convergeranno gli iscritti da ogni parte d'Italia «con la volontà di celebrare il lavoro e i lavoratori nei tanti aspetti positivi e anche nelle criticità dell'ambiente». Quanto alla sicurezza sul lavoro, Capone ha spiegato che «1 miliardo e 200mila euro di risorse, per accogliere quello che è stato l'appello significativo del Presidente della Repubblica, sia un bel segnale». Invece, «il referendum della Cgil è un ritorno al passato, per attaccare un governo che ora, pur garantendo un confronto con le parti sociali, non soddisfa particolarmente Landini – spiega ancora il segretario dell'Ugl – ma è un problema suo, non è né un problema dei lavoratori e né dell'Ugl».

