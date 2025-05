Primo Maggio | Fp Cgil post Fb offensivo di Archivio Stato Napoli

Primo Maggio, Festa internazionale dei lavoratori, la Fp Cgil “esprime la ferma dissociazione e condanna dalle pubblicazioni comparse sulla pagina Facebook Istituzionale dell’Archivio di Stato di Napoli in merito a questa giornata. Riteniamo che le pubblicazioni in questione siano inadeguate e offensive nei confronti del significato storico e sociale del Primo Maggio, che rappresenta una giornata di memoria, lotta e rivendicazione dei diritti conquistati con fatica dal movimento dei lavoratori in tutto il mondo”.“Mentre a Napoli si svolge la grande manifestazione unitaria Cgil, Cisl e Uil per la ricorrenza della Festa dei Lavoratori (ricordiamo che nel 1923 il regime fascista abolì la festa dei lavoratori e che solo nel 1947, dopo la Liberazione , diventò Festa Nazionale) all’Archivio di Stato si pubblica sulla pagina Istituzionale un volantino di insulto alle Organizzazioni Sindacali Confederali degli anni ’70 di una non bene conosciuta sigla sindacale Autonoma. 🔗 Anteprima24.it - Primo Maggio: Fp Cgil, post Fb offensivo di Archivio Stato Napoli Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della ricorrenza del, Festa internazionale dei lavoratori, la Fp“esprime la ferma dissociazione e condanna dalle pubblicazioni comparse sulla pagina Facebook Istituzionale dell’didiin merito a questa giornata. Riteniamo che le pubblicazioni in questione siano inadeguate e offensive nei confronti del significato storico e sociale del, che rappresenta una giornata di memoria, lotta e rivendicazione dei diritti conquistati con fatica dal movimento dei lavoratori in tutto il mondo”.“Mentre asi svolge la grande manifestazione unitaria, Cisl e Uil per la ricorrenza della Festa dei Lavoratori (ricordiamo che nel 1923 il regime fascista abolì la festa dei lavoratori e che solo nel 1947, dopo la Liberazione , diventò Festa Nazionale) all’disi pubblica sulla pagina Istituzionale un volantino di insulto alle Organizzazioni Sindacali Confederali degli anni ’70 di una non bene conosciuta sigla sindacale Autonoma. 🔗 Anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo Maggio, al via i cortei Cgil-Cisl-Uil: “Uniti per un lavoro sicuro” - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. 🔗ildenaro.it

Primo Maggio, Lucchi (Pd): "Sostegno ai referendum della Cgil, più tutele contro la precarietà" - Con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata lunedì 28 aprile, ha preso il via simbolicamente la settimana che conduce al Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Una ricorrenza che quest’anno assume un significato ancora più forte in quanto si colloca nel percorso... 🔗cesenatoday.it

Abruzzo, la Cgil celebra il Primo Maggio tra lavoro, diritti e referendum: eventi in tutta la regione - La Cgil Abruzzo si prepara a celebrare il Primo Maggio con una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale. Tra dibattiti, cortei, concerti, premiazioni e momenti di riflessione, il lavoro sarà il protagonista assoluto, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno. A Chieti, alla Villa Comunale, dalle ore 10:00 si terrà un incontro con la cittadinanza, promosso dal sindacato e dal coordinamento referendario. 🔗laprimapagina.it

Approfondimenti da altre fonti

Primo Maggio: Fp Cgil, post Fb offensivo di Archivio Stato Napoli; Festa dei lavoratori e delle lavoratrici / “Uniti per un lavoro sicuro”; Primo Maggio. Marrelli, Cgil: Il lavoro deve tornare ad essere strumento di emancipazione; Riorganizzazione ADM. FP CGIL: Inaccettabile. Chiesto ai dipendenti di lavorare il Primo Maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Primo maggio, Cgil, Cisl e Uil nei luoghi simbolo delle morti sul lavoro - Landini a Roma, Bombardieri a Montemurlo, Fumarola a Casteldaccia: tre piazze diverse per denunciare l’emergenza sicurezza. Lo slogan della giornata: “Uniti ... 🔗repubblica.it

Primo maggio, Meloni: «Creato oltre un milione di posti di lavoro in due anni». Il segretario Cgil Landini: «Fermiamo la strage» - «Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un'occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce - in tanti modi diversi - alla crescita dell'Italia». Così ... 🔗ilmattino.it

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. Ad accompagnare la giornata quest’anno è lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della ... 🔗ilfattoquotidiano.it