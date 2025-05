Primo maggio Fit CisL depone corona in Largo Caduti sul Lavoro | La sicurezza è un diritto non un lusso

In occasione della Festa dei Lavoratori, giovedì 1 maggio 2025, la Fit Liguria, la federazione dei trasporti della CisL, ha deposto una corona commemorativa in Largo Caduti sul Lavoro a Genova proprio di fronte alla sede del sindacato. "Abbiamo voluto mandare un segnale e ricordare le tante vittime del lavoro."

Primo Maggio, al via i cortei Cgil-Cisl-Uil: “Uniti per un lavoro sicuro” - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. 🔗ildenaro.it

Primo Maggio, manifestazione CISL in Sicilia. Fumarola: "Uniamo le energie contro il lavoro nero" - «C'è troppo lavoro nero. Si combatte con una cultura della legalità, con più ispezioni, con un maggiore raccordo tra i soggetti che si occupano di repressione e prevenzione. Non si può agire in modo spacchettato ma occorre mettere insieme le energie». Lo ha detto la leader dell Cisl, Daniela Fumarola, a Casteldaccia per la manifestazione nazionale del Primo Maggio. 🔗feedpress.me

Il primo maggio in Irpinia: CGIL, CISL e UIL uniti per tutelare i lavoratori - L'1 maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici, CGIL, CISL, UIL uniti per un lavoro sicuro, per un nuovo modello di sviluppo irpino. Il primo maggio si terrà, presso lo stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. Ci ritroveremo dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Interverrano i delegati, le... 🔗avellinotoday.it

