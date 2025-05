Primo maggio Fesica Confsal | giorno della verifica

della Festa del Lavoro, la Segreteria generale della Fesica Confsal lancia un messaggio netto e diretto: “Oggi non è il giorno delle celebrazioni, ma della verifica. In un Paese dove si può morire cadendo da un ponteggio per 80 euro al giorno, festeggiare il lavoro senza riflettere sul suo stato reale è un paradosso”.Nel 2024, oltre 1.077 lavoratori hanno perso la vita sul posto di lavoro. Persone comuni, non eroi né numeri, che hanno lasciato famiglie, affetti e sogni. “Nessuno di loro ha firmato un contratto con scritto: ‘Rischio vita incluso’. Eppure accade, ogni giorno, in silenzio. Non è una fatalità. È una filiera di colpe. Una conseguenza diretta di appalti al massimo ribasso, subappalti opachi, e controlli insufficienti. La sicurezza non è un costo, è un diritto”. L’Organizzazione sindacale ribadisce con forza che lo Stato ha il dovere di intervenire, con controlli efficaci e sanzioni che siano realmente deterrenti. 🔗 In occasioneFesta del Lavoro, la Segreteria generalelancia un messaggio netto e diretto: “Oggi non è ildelle celebrazioni, ma. In un Paese dove si può morire cadendo da un ponteggio per 80 euro al, festeggiare il lavoro senza riflettere sul suo stato reale è un paradosso”.Nel 2024, oltre 1.077 lavoratori hanno perso la vita sul posto di lavoro. Persone comuni, non eroi né numeri, che hanno lasciato famiglie, affetti e sogni. “Nessuno di loro ha firmato un contratto con scritto: ‘Rischio vita incluso’. Eppure accade, ogni, in silenzio. Non è una fatalità. È una filiera di colpe. Una conseguenza diretta di appalti al massimo ribasso, subappalti opachi, e controlli insufficienti. La sicurezza non è un costo, è un diritto”. L’Organizzazione sindacale ribadisce con forza che lo Stato ha il dovere di intervenire, con controlli efficaci e sanzioni che siano realmente deterrenti. 🔗 Puntomagazine.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

