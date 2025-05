Primo maggio estivo ma il caldo dura poco da domenica arrivano i nubifragi

caldo anomalo e temperature estive su tutta Italia oggi, 1 maggio, grazie all'anticiclone africano. Ma il bel tempo durerà poco. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso nord: dall’Algeria l’alta pressione raggiungerà Olanda e Danimarca con il picco del caldo atteso in Italia per sabato 3 maggio. Le . 🔗 (Adnkronos) –anomalo e temperature estive su tutta Italia oggi, 1, grazie all'anticiclone africano. Ma il bel tempo durerà. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma l’espansione dell’anticiclone africano verso nord: dall’Algeria l’alta pressione raggiungerà Olanda e Danimarca con il picco delatteso in Italia per sabato 3. Le . 🔗 Periodicodaily.com

