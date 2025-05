Primo maggio di sangue nell’Aretino | un morto e un ferito grave nello scontro moto – camper

Primo maggio di sangue sulle strade della Toscana. Il 118 di Arezzo è intervenuto stamani poco dopo le 10,30 lungo la statale 3 Bis, al chilometro 156 direzione nord per un incidente fra camper e moto. Nello scontro una persona è deceduta e un'altra è stata trasportata con l'elisoccorso Pegaso 2 a Siena in gravi condizioni. Sull'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine di Perugia, oltre all'automedica e all'ambulanza. La strada statale 3bis Tiberina è stata chiusa, per soccorsi e rilievi. Fino alla riapertura del tratto, i veicoli leggeri che procedono in direzione Perugia sono provvisoriamente deviati in uscita sulla provinciale Tiberina a Valsavignone Sud. Uscita obbligatoria a Pieve Santo Stefano Nord per il traffico leggero in direzione Cesena. Il personale Anas e le forze dell'ordine sono rimaste sul posto per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

