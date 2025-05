Primo maggio di sangue e morte nel carcere di Terni | detenuto si toglie la vita in cella

Primo maggio di morte nel carcere di Terni. A dare la notizia è Fabrizio Bonino, segretario per l'Umbria del Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria. "Verso le 18, a togliersi la vita è stato un detenuto italiano, per reati contro là famiglia: non si conoscono i motivi, era in cella con.

