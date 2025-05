Primo maggio di code in autostrada

Primo maggio di code in autostrada, anche se la giornata di giovedì non era contraddistinta dal bollino rosso, ma 'solo' da quello che giallo che indica, comunque, tempi di percorrenza superiore alla media. code in A6, A7, A10, A12 e A26Intorno all'ora di pranzo sono segnalati.

Si avvicina il ponte del primo maggio: mercoledì bollino rosso in autostrada, gli orari - Si avvicina il ponte del primo maggio e arriva un'altra giornata con il bollino rosso in autostrada, quella di mercoledì 30 aprile 2025, a partire dal pomeriggio. Previsti, infatti, tempi di percorrenza molto superiori alla media in diverse tratte autostradali del nodo genovese. Mercoledì 30... 🔗genovatoday.it

Primo Maggio, tutti al mare. Delirio in FiPiLi, code da Montelupo a Lavoria - Firenze, 1 maggio 2025 – Conviene armarsi di pazienza e non lasciarsi prendere dall’ansia. Perchè alle 11,30 di stamani, giovedì 1 maggio, i tempi di percorrenza da Firenze a Calambrone, cioè il tempo stimato per percorrere tutti i circa 100 km della Firenze-Pisa-Livorno, era di circa 2 ore. Sono in molti ad aver scelto il mare per la classica gita fuori porta in occasione della Festa dei Lavoratori, ma la grande mole di traffico che si è riversata in FiPiLi ha generato lunghe e importanti code. 🔗lanazione.it

Primo maggio, traffico e cantieri: lunghe code in autostrada in Liguria - La situazione più critica dal mattino del primo maggio è sulla A6, che collega Savona a Torino. Qui dalle 8 circa del mattino si sono registrati fino a 6 km di code tra Ceva e Altare in direzione ... 🔗primocanale.it

Disagi in A10, lunga coda tra Savona e Spotorno e rallentamenti per “traffico intenso” - Liguria. Primo maggio all’insegna delle code, dei rallentamenti e dei disagi sulle autostrade liguri. I problemi si sono registrati già nella prima mattinata odierna (in particolare in direzione Venti ... 🔗msn.com

Ponte 1 maggio, le previsioni sul traffico in autostrada - Proprio per tentare di mitigare code e traffico, è stato predisposto un calendario con le fasce orarie in cui sarà vietato circolare con i mezzi pesanti. Il divieto vigerà dalle 9 alle 22 tanto di ... 🔗msn.com