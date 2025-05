Primo maggio D’Alfonso | Si ascoltino le parole del presidente Mattarella

parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha focalizzato l'attenzione sull'iniquità di certi salari. Un richiamo etico e civile che ci invita a riflettere sul valore del lavoro come fondamento della nostra Repubblica e strumento di emancipazione personale e collettiva". E' quanto afferma il deputato del Partito Democratico Luciano D'Alfonso."Il Primo maggio non può essere solo una ricorrenza: è un impegno rinnovato a garantire condizioni eque, sicurezza e giusta retribuzione a tutti coloro che contribuiscono ogni giorno, con fatica e dedizione, al progresso della società. Il lavoro non può essere svilito da logiche di sfruttamento o da disuguaglianze ingiustificabili: esso deve essere riconosciuto nella sua dignità e nella sua funzione sociale.

