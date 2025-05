Primo Maggio corteo a Milano di Cgil Cisl e Uil per la festa dei lavoratori

Milano, 01 Maggio 2025 Il corteo dei lavoratori a Milano con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Primo Maggio, corteo a Milano di Cgil, Cisl e Uil per la festa dei lavoratori (Agenzia Vista), 012025 Ildeicon le bandiere die Uil in occasione del. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Approfondimenti da altre fonti

Primo maggio, il corteo a Milano per sicurezza e salari - Musica e colori a Milano per il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo maggio. Centinaia i lavoratori in piazza per chiedere salari più adeguati e più sicurezza sul lavoro. “Ci sono 3 milioni di precari a cui bisogna dare voce”, spiega Enrico Vizza, segretario Uil Milano. “Si può essere poveri con 2 mila euro al mese? In alcune aree del Paese 2 mila euro non bastano, quando hai il 40% del tuo stipendio che viene eroso dall’abitazione. 🔗lapresse.it

Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto - Milano, 28 aprile 2025 – “Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. I tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2025 al problema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36. 🔗ilgiorno.it

"Shh, sto lavorando", un uomo dorme su tetto macchina a Milano durante corteo del Primo Maggio - (Agenzia Vista) Milano, 01 maggio 2025 Le immagini del corteo dei sindacati a Milano in occasione della festa dei lavoratori. C'è anche un uomo che dorme su un materasso sul tetto di una vecchia Renault 4 bianca con un cartello che intima: "Shh, sto lavorando". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Cosa riportano altre fonti

1 maggio: corteo a Milano, 'dedicato a Liliana Segre'; Corteo del Primo Maggio 2025 a Milano, con comizio e concerto dei Matrioska; Primo maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro: i cortei nei luoghi simbolo e il concertone a Roma - Cigl, Cisl, Uil, tre piazze la stessa voce: fermare le morti sul lavoro; Le piazze del 1° maggio tra festa e mobilitazione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio, corteo a Milano di Cgil, Cisl e Uil per la festa dei lavoratori - Il corteo dei lavoratori a Milano con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio. (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it

"Shh, sto lavorando", un uomo dorme su tetto macchina a Milano durante corteo del Primo Maggio - Le immagini del corteo dei sindacati a Milano in occasione della festa dei lavoratori. C'è anche un uomo che dorme su un materasso sul tetto di una vecchia Renault 4 bianca con un cartello che intima: ... 🔗ilgiornale.it

Primo maggio, il corteo a Milano per sicurezza e salari - Musica e colori a Milano per il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo maggio. Centinaia i lavoratori in piazza per chiedere salari più ... 🔗msn.com