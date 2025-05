Primo Maggio cortei nei luoghi simbolo e concertone a Roma LIVE

Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela Fumarola, leader della Cisl, sarà a Casteldaccia, dove morirono 5 operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. A Roma il concertone, a Taranto l'Uno Maggio Libero e Pensante. Scontro tra la premier Meloni e le opposizioni sui salari

Tutte le piazze del Primo Maggio. Contro le morti e per la pace. Cortei, musica e impegno civile - di Gabriele Manfrin FIRENZE "Una giornata di lotta contro il riarmo, le guerre, la repressione e il massacro silenzioso di chi continua a morire lavorando": partirà da via Mariti, domani alle 14.30, il corteo promosso dall’associazione “Ogni giorno è Primo Maggio“, proprio nel luogo dove, nel febbraio 2024, la strage di cinque operai ha scosso l’intero Paese. La manifestazione arriverà fino a piazza dell’Isolotto, per gridare basta alle guerre e basta alle morti sul lavoro. 🔗lanazione.it

Tre cortei per il Primo Maggio a Pontedera, Pomarance e Montecalvoli - In provincia di Pisa, per il Primo Maggio, sono previsti tre appuntamenti: Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno organizzato tre manifestazioni che si svolgeranno nelle località di Pontedera, Pomarance e Montecalvoli, dove ci saranno concentramenti alle ore 9.30, cortei per le vie cittadine e comizi... 🔗pisatoday.it

Primo Maggio in Toscana, l’elenco dei cortei e delle iniziative - Firenze, 30 aprile 2025 – Primo Maggio in Toscana, come ogni anno tornano i cortei e gli appuntamenti dedicati alla Festa dei Lavoratori. Tra i più significativi spicca quello di Montemurlo, dove il mondo del lavoro si incontrerà e lo farà nel ricordo di Luana D'Orazio, la ragazza rimasta vittima di un tragico incidente sul lavoro e diventata un simbolo per le morti bianche in Italia. Nell’occasione, le sarà anche intitolata una strada. 🔗lanazione.it

