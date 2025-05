Liberoquotidiano.it - Primo maggio, come evitare il concertone rosso

Divano, birra, rutto libero e. niente. L’opzione (per fortuna) è possibile. Nonostante, infatti, il 1sia festa rossa sul calendario con un pienone di bandiere rosse nelle piazze (sebbene, in teoria, dovrebbe essere la festa di tutti i lavoratori, anche di quelli non rossi), almeno nel privato delle mura domestiche sarà possibile – alla maniera di Totò – spernacchiarli un po’ (bonariamente si intende) quei lavoratori militanti di sinistra coi loro menestrelli preferiti che, anche quest’anno, con la conduzione di Ermal Meta, Big Mama, Noemi e il professor Vincenzo Schettini, occuperanno pressoché militarmente le frequenze di RaiTre che, almeno per il 1, vedrà i nostalgici di TeleKabul soddisfatti di ritrovare la “loro” rete colorata della tinta, per loro giusta.Chi, però volesse liberarsi dal giogo e, nel giorno della nullafacenza autorizzata, volare su altre opzioni, le possibilità,dicevamo, non mancano. 🔗 Liberoquotidiano.it