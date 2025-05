Primo Maggio | Cgil in piazza per crisi occupazionale sicurezza sul lavoro e referendum

Hanon Systems, le tante micro vertenze di lavoro in atto nel Sannio e i numerosi licenziamenti avvenuti nel Sannio: sono stati i temi al centro della Festa del Primo Maggio a Benevento. La Cgil è scesa in piazza in piazza IV Novembre per la Festa dei Lavoratori ed ha associato la lotta per la dignità di chi va tutti i giorni in fabbrica alla battaglia politica sui referendum dell'8 e 9 giugno rilanciando la mobilitazione per andare alle urne e tracciare un segno sul Si' sulle cinque diverse schede.Ma ovviamente il tema sul lavoro e sulla sicurezza sui luoghi dei lavori avevano la preminenza nella mattinata di mobilitazione del sindacato. Dopo la crisi globale dell'economia del 2008 e il lungo periodo di mini ripresa, ci ha pensato la pandemia a far ripiombare il Sannio in uno situazione di allerta massima sul tema dell'occupazione.

