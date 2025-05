Primo Maggio cartelli e striscioni al corteo della Cgil a Roma | La guerra uccide il lavoro pure

Roma, 01 Maggio 2025 Si è tenuto a Roma il corteo della Cgil per il Primo Maggio. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. Molti i cartelli e gli striscioni. "A questo lavoro ci ribelliamo". "La guerra uccide il lavoro pure". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Primo Maggio, cartelli e striscioni al corteo della Cgil a Roma: "La guerra uccide, il lavoro pure" (Agenzia Vista), 012025 Si è tenuto ailper il. Il, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. Molti ie gli. "A questoci ribelliamo". "Lail". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

