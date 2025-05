Primo maggio Bucci | Grazie a chi lavora anche oggi

Primo maggio è l'occasione per riconoscere il valore del lavoro in tutte le sue forme: è competenza, impegno, responsabilità. È Grazie al lavoro quotidiano di migliaia di persone che la Liguria cresce, innova e diventa ogni giorno più forte. In questa giornata voglio ringraziare tutti coloro.

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il primo titolo del brano di Olly, il cambio all’ultimo grazie alla nonna: «Al posto di “balorda” c’era un’altra parola» – Il video - Chissà come sarebbe andata se Olly avesse tenuto il titolo originale per il suo brano presentato a Sanremo. Con i se e con i ma, non si fa neanche il Festival. E così il cantante genovese ha vinto la settantacinquesima edizione del Festival con «Balorda nostalgia». Federico Olivieri, così all’anagrafe, era già stato a Sanremo Giovani nel 2023 con «L’anima balla». Dopo due anni, si è ripresentato tra i big con una canzone cambiata un po’ all’ultimo. 🔗open.online

