Primo maggio Bonforte | Senza diritti e senza dignità nel lavoro viene meno la libertà

Primo maggio non è soltanto una celebrazione: è una giornata di memoria, di impegno e di lotta. Ricordiamo le battaglie che hanno garantito diritti e tutele a milioni di lavoratori e lavoratrici, ma allo stesso tempo siamo chiamati a guardare avanti, a tutto ciò che resta da fare per un.

Cordio tra i finalisti del Primo Maggio Next 2025: “Sul palco con la mia musica, senza filtri” - Tra i dodici finalisti del contest musicale Primo Maggio Next 2025, che si concluderà il 22 aprile con una finalissima a porte chiuse, c’è anche Cordio, cantautore siciliano già noto per aver aperto i concerti di artisti come Ermal Meta e Simone Cristicchi. Con un background solido e una visione musicale autentica, Cordio si prepara a vivere questa importante tappa del suo percorso artistico. “Non più paura, solo voglia di suonare dal vivo” “Qualche anno fa avrei avuto più paura, oggi prevale l’entusiasmo”, racconta Cordio, che ha iniziato a pubblicare canzoni nel 2018 ma coltiva ... 🔗dailyshowmagazine.com

Primo maggio senza precedenti, Maurizio Landini parla da solo: ecco cosa accadrà - Ecco il frutto delle ambizioni da leader politico di Maurizio Landini: per la prima volta nella storia dei sindacati italiani, Cgil Cisl e Uil scenderanno in piazza il Primo maggio divise, in tre città differenti. La propaganda, soprattutto da parte del sindacato rosso, sottolinea come il tema sia comune (e ci mancherebbe pure), quello della salute e della sicurezza sul lavoro. Ma la scelta di sfilare separati è la conferma di una distanza che appare incolmabile, almeno con i protagonisti attuali in campo e le opposizioni mai così frastagliate. 🔗liberoquotidiano.it

Gelato senza zuccheri e senza grassi. La novità approda in Riviera: "Partiremo il primo maggio" - Godersi un gelato senza sensi di colpa e, soprattutto, senza concepire una delle merende estive per eccellenza come uno ‘stravizio’. A partire dal primo maggio, al Ketobar di Rimini (via Alessandro Serpieri 27/A), il risto-bar di proprietà di Mirco Bastianelli, tutto ciò sarà possibile. È... 🔗riminitoday.it

1º maggio, il Pd reggino al fianco dei lavoratori: ‘Riscrivere patto tra cittadinanza e Stato’. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online