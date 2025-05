Primo Maggio Bombardieri Uil | Su sicurezza segno di apertura dal Governo ma serve di più

Maggio 2025 "Tutti hanno fatto riferimento alle sollecitazioni sia del Presidente della Repubblica sia del Santo Padre, ma non basta dirsi d'accordo con quei richiami, servono coerenza e fatti concreti: di parole saremmo stanchi e di cordoglio non sappiamo più che farcene. Non è accettabile che chi rispetta la legge non riceva incentivi, mentre chi la viola resta impunito. Servono più ispezioni, più controlli e più ispettori", così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri. Collettiva Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

