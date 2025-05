Primo Maggio Bombardieri Uil | Non lasciamo sole famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro

Maggio 2025 "Proviamo a fare una narrazione diversa del Primo Maggio. Noi lo abbiamo dedicato a Luana D'Orazio, per ricordare che oltre alle vittime degli incidenti sul lavoro ci sono anche le famiglie che restano. Le famiglie vanno trattate come quelle vittime di mafia. Non possiamo lasciarle sole" così Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, nel retropalco del Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Primo Maggio, Bombardieri (Uil): "Su sicurezza segno di apertura dal Governo, ma serve di più" - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 “Tutti hanno fatto riferimento alle sollecitazioni sia del Presidente della Repubblica sia del Santo Padre, ma non basta dirsi d'accordo con quei richiami, servono coerenza e fatti concreti: di parole saremmo stanchi e di cordoglio non sappiamo più che farcene. Non è accettabile che chi rispetta la legge non riceva incentivi, mentre chi la viola resta impunito. Servono più ispezioni, più controlli e più ispettori”, così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri. 🔗iltempo.it

Primo Maggio, al via i cortei Cgil-Cisl-Uil: “Uniti per un lavoro sicuro” - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. 🔗ildenaro.it

Primo Maggio: sicurezza sul lavoro tra Landini, Fumarola e Bombardieri - Oggi le piazze si animano in tre sedi diverse per le manifestazioni nazionali del Primo Maggio, tutte focalizzate su una tematica ritenuta di massima importanza: la sicurezza sul lavoro, definita dai sindacati come un’emergenza nazionale. Leader e rappresentanti si sono scelti spazi che richiamano tragici episodi, sottolineando l’urgenza di misure efficaci per evitare ulteriori tragedie. […] L'articolo Primo Maggio: sicurezza sul lavoro tra Landini, Fumarola e Bombardieri è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Primo maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, Sindacati in piazza: Basta morti - Il 1 maggio del governo: occasione per celebrare traguardi raggiunti sul lavoro; Meloni: oltre 1 milione di posti di lavoro creati. Schlein: la premier mente. Landini: mobilitazione senza risposte governo; 1° Maggio, sindacati: stop morti lavoro. Landini: pronti a mobilitarci; Bombardieri: “Trattare allo stesso modo famiglie vittime di mafia e di incidenti sul lavoro”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo Maggio, Bombardieri (Uil): "Non lasciamo sole famiglie delle vittime di incidenti sul lavoro" - "Proviamo a fare una narrazione diversa del primo maggio. Noi lo abbiamo dedicato a Luana D'Orazio, per ricordare che oltre alle vittime degli incidenti sul lavoro ci sono anche le famiglie che restan ... 🔗ilgiornale.it

Primo Maggio, Bombardieri (Uil): "Su sicurezza segno di apertura dal Governo, ma serve di più" - (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2025 “Tutti hanno fatto riferimento alle sollecitazioni sia del Presidente della Repubblica sia del Santo Padre, ma non basta dirsi d’accordo con quei richiami, servono ... 🔗quotidiano.net

Primo Maggio, Bombardieri: “Chi manomette un macchinario commette un omicidio” - Il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha parlato di sicurezza sul lavoro tema fondamentale di questa festa del Primo maggio. Per morti sul lavoro “c’è bisogno di giustizia, non di vendetta. 🔗msn.com