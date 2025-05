Primo Maggio Bombardieri | Chi manomette un macchinario commette un omicidio

Bombardieri, ha parlato di sicurezza sul lavoro tema fondamentale di questa festa del Primo Maggio. Per morti sul lavoro "c'è bisogno di giustizia, non di vendetta. Chi ha modificato i dispositivi di protezione per non far fermare le macchine, come nel caso di Luana D'Orazio, non ha provocato un incidente ha commesso un omicidio e così deve essere trattato", ha detto Bombardieri ad Agorà su Rai3 parlando accanto alla madre della 22enne morta in un orditoio manomesso della fabbrica in cui lavorava a Montemurlo, vicino a Prato."Chi vive la tragedia di aver perso una figlia o un figlio, rimane solo abbandonato da tutti. Dietro i morti e le bare c'è la tragedia di chi rimane da solo", ha continuato il segretario della Uil che poi ha aggiunto: "Dovremmo vivere in un Paese civile, dove uomini e donne vanno a lavorare per poter tornare a casa a vivere la propria vita e la propria famiglia".

