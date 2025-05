Primo Maggio assalto a Lignano e viabilità in tilt

Primo Maggio il parco di Lignano, noto anche con il nome di Rigutinelli, è stato preso d'assalto da famiglie alla ricerca di un luogo immerso nella natura dove passare in compagnia il giorno di festa. Giochi per bambini e barbecue a disposizione sono da sempre una.

Spiagge di Napoli prese d'assalto il primo maggio|VIDEO - La festività del primo maggio, complice il sole e le temperature elevate, ha spinto tantissime persone recarsi sulle spiagge partenopee. In particolare Il Lido delle Monache di Posillipo oggi era super affollato come testimoniato dal video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli sui suoi social... 🔗napolitoday.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

