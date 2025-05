Primo Maggio al via i cortei Cgil-Cisl-Uil | Uniti per un lavoro sicuro

Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo Maggio. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. Sono tre i cortei unitari, in tre luoghi simbolici: a Roma con Maurizio Landini, a Casteldaccia (Palermo) con Daniela Fumarola e a Montemurlo (Prato) con PierPaolo Bombardieri. Ogni sindacato ha scelto una piazza diversa: il leader della Cgil Landini a Roma perché la capitale, come la regione Lazio, e’ maglia nera per l’aumento dei morti sul lavoro. La segretaria generale della Cisl Fumarola e’ a Casteldaccia dove il 6 Maggio dell’anno scorso cinque operai morirono mentre eseguivano lavori sulla rete fognaria. 🔗 Al via le manifestazioni die Uil in tutta Italia per celebrare il. “per un” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. Sono tre iunitari, in tre luoghi simbolici: a Roma con Maurizio Landini, a Casteldaccia (Palermo) con Daniela Fumarola e a Montemurlo (Prato) con PierPaolo Bombardieri. Ogni sindacato ha scelto una piazza diversa: il leader dellaLandini a Roma perché la capitale, come la regione Lazio, e’ maglia nera per l’aumento dei morti sul. La segretaria generale dellaFumarola e’ a Casteldaccia dove il 6dell’anno scorso cinque operai morirono mentre eseguivano lavori sulla rete fognaria. 🔗 Ildenaro.it

