Primo maggio al Foro Boario

Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. La festa fu ripresa anche dal mondo cattolico grazie all’impegno delle Acli: il Primo maggio 1955, Papa Pio XII istituì la festa di san Giuseppe lavoratore. Come ha sottolineato don Rino Ramaccioni, "l’economia e le leggi di mercato non devono passare sopra alle nostre teste. Il mercato siamo noi quando siamo imprenditori e lavoratori, e quando promuoviamo e viviamo un consumo critico". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Primo maggio al Foro Boario Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartieree il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa delal parcheggio del. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. La festa fu ripresa anche dal mondo cattolico grazie all’impegno delle Acli: il1955, Papa Pio XII istituì la festa di san Giuseppe lavoratore. Come ha sottolineato don Rino Ramaccioni, "l’economia e le leggi di mercato non devono passare sopra alle nostre teste. Il mercato siamo noi quando siamo imprenditori e lavoratori, e quando promuoviamo e viviamo un consumo critico". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Primo maggio nelle Marche: le iniziative; Soave Street Food Festival dal 30 aprile al 4 maggio 2025; Dal 2 al 12 maggio Luna park a Lugo in piazza Garibaldi: le modifiche alla circolazione; Reggio. Consegnati i lavori per riqualificazione area ex mattatoio, Foro Boario sul viale Calabria. 🔗Cosa riportano altre fonti

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Foro Boario, lavori al termine. La situazione è migliorata. Ma bisogna ridargli un’anima - Da qualche anno un nuovo scenario cattura l’attenzione di chi rivolge il proprio sguardo verso il Foro Boario. Un volto rinnovato ... sono stati presentati nei primi mesi del 2022, e in quell ... 🔗msn.com

Impianto sportivo polifunzionale di via Foro Boario - A Ferrara si apre un nuovo capitolo nel mondo dello sport, con il progetto “Arena Ferrara”, che vedrà presto sorgere in via Foro Boario un moderno ... impianto entro i primi mesi del 2026. 🔗msn.com