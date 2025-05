Primo Maggio Acli Toscana | Occupazioni sicure ben pagate e dignitose

FIRENZE – "Certo che serve il lavoro. Ma basta con la logica del lavoro a qualunque costo. Servono occupazioni sicure, giustamente retribuite e dignitose, che non espongano le persone a rischi evitabili, che non le costringano a scegliere tra salario e salute, tra contratto e possibilità di vivere appieno anche la vita familiare". A dirlo è Elena Pampana, presidente delle Acli Toscana, in vista del Primo Maggio."L'incidente mortale accaduto pochi giorni fa nelle cave di Carrara è un dolore enorme, ma anche un segnale gravissimo. È la conferma che la cultura della sicurezza non è ancora patrimonio comune. Bisogna investire nei controlli – continua Pampana – ma serve anche una svolta culturale. A partire dalla scuola, dobbiamo insegnare il valore della sicurezza, della salute, del rispetto dei diritti".

